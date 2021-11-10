"مقابلة خاصة".. حسام زكي يتحدث عن كواليس زيارته للبنان

في مقابلة مع "العربية"، أكد مساعد أمين عام جامعة الدول العربية، حسام زكي، أن هناك كوة في جدار الأزمة في لبنان متمثلة بحرص المسؤولين اللبنانيين على تقديم ما يلزم لخدمة المصالح اللبنانية رغم معارضة "حزب الله".

وقال في "مقابلة خاصة" إن هدف الزيارة إلى لبنان هو لحل الأزمة الاخيرة، على أن تشكل مدخلا لحل الأزمة الأكبر المتمثلة بسلاح "حزب الله".

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وعن الشأن السوداني، أكد زكي أنه يبشر بانفراج قريب لحل مبني على قاعدة احترام مسار ديمقراطي واحترام الوثيقة الدستورية، وعلى قاعدة احترام كل المكونات السياسية. وأضاف زكي أنه لم يرصد رغبة لدى المكون العسكري في الاستئثار بالحكم.