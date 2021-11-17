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محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر

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محمد صلاح وسط حارسيه الشخصيين

محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر

دبي - العربية.نت

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يبدو أن النجم المصري محمد صلاح في "ورطة". فقد أغضبت لقطة له مع حارسين شخصيين بعد مباراة الغابون الثلاثاء، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل ظهر صلاح في استاد برج العرب بمصر بعد مباراة المنتخب المصري ونظيره الغابوني مع حرس شخصي، ما أثار حفيظة بعض الجماهير في بلاده.

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وقارنت الجماهير بين نجم ليفربول والمنتخب المصري وبين عدد من نجوم العالم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وطالبته بالتخلي عنهم إذا كان في مصر وسط أهله وجمهوره.

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري يوفر حرساً خاصاً بمحمد صلاح في المباريات التي يخوضها المنتخب سواء داخل مصر أو خارجها.

وتفوقت مصر على الغابون بهدفين مقابل هدف وحيد في تصفيات كأس العالم 2022.

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