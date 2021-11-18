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مفاجأة مدوية.. نص فيلم أليك بالدوين لم يتضمن إطلاق الرصاص

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Actor Alec Baldwin leaves court in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., January 23, 2019. (AFP)
أليك بالدوين

مفاجأة مدوية.. نص فيلم أليك بالدوين لم يتضمن إطلاق الرصاص

دعوى قضائية جديدة: نص فيلم "راست" لم يتطلب قط إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذي كان الممثل أليك بالدوين يتمرن عليه عندما قتل المصورة وأصاب المخرج

العربية.نت، رويترز

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قالت ميمي ميتشل، المشرفة على نص فيلم "راست"، في دعوى قضائية، الأربعاء، إن نص الفيلم لم يتضمن قط إطلاق الرصاص من مسدس أثناء المشهد الذي كان الممثل أليك بالدوين يتمرن عليه عندما قتل مصورة الشهر الماضي.

وتزعم ميتشل أنه كان يتعين على بالدوين التحقق بنفسه من عدم احتواء المسدس على ذخيرة حية وألا يكتفي بالاعتماد على تأكيد مساعد المخرج بأن المسدس آمن للاستخدام.

وقالت غلوريا أولريد، محامية ميتشل في مؤتمر صحفي: "نرى أن السيد بالدوين اختار أن يلعب لعبة الروليت الروسية عندما استخدم مسدسا دون فحصه ودون أن يطلب من خبير الأسلحة أن يفعل ذلك في حضوره".

أليك بالدوين والمخرج جويل سوزا ومديرة التصوير هاليانا هاتشينز
أليك بالدوين والمخرج جويل سوزا ومديرة التصوير هاليانا هاتشينز

وتزعم ميتشل التي كانت في مرمى النيران أنه كان هناك تعمد للاعتداء وإلحاق الأذى وتسعى للمطالبة بتعويضات غير محددة في الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس.

وقالت ميتشل، التي أجرت اتصالا طارئا مع السلطات بعد الحادث الذي وقع يوم 21 أكتوبر مباشرة: "أستعيد مشهد إطلاق النار وصوت الانفجار من المسدس مرات ومرات".

وهذه هي ثاني دعوى قضائية جراء الحادث تذكر بالاسم بالدوين ومنتجي الفيلم ومساعد المخرج ديف هالز وهانا غوتيريث خبيرة الأسلحة المسؤولة عن الأسلحة المستخدمة في الفيلم.

أليك بالدوين وملابسه ملطخة بالدماء في فيلم راست
  • أليك بالدوين وملابسه ملطخة بالدماء في فيلم راست
  • موقع الحادث والممثل أليك عقب إطلاق النار
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أليك بالدوين وملابسه ملطخة بالدماء في فيلم راست
أليك بالدوين وملابسه ملطخة بالدماء في فيلم راست
موقع الحادث والممثل أليك عقب إطلاق النار
موقع الحادث والممثل أليك عقب إطلاق النار

ولم يرد ممثلون لبالدوين ومنتجي الفيلم وهالز بعد على طلبات للتعليق، بحسب "رويترز". وقال محام يمثل غوتيريث إنه لم يطلع بعد على الدعوى القضائية.

وقال بالدوين من قبل إن قلبه مكسور ويتعاون مع تحقيق تجريه سلطات إنفاذ القانون. وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحقيقا خاصا بها.

وقالت السلطات في ولاية نيو مكسيسكو إنها تحقق في كيفية وصول رصاصة حية للمسدس الذي كان بالدوين يستخدمه أثناء التدريب على المشهد في كنيسة قرب سانتا في. ولم تٌوجه أي اتهامات جنائية.

وقال محققون إن المصورة هالينا هتشينز قُتلت وأُصيب المخرج جويل سوزا عندما خرجت رصاصة حية من مسدس أُخبر بالدوين بأنه آمن.

وعُثر على طلقات حية أخرى في موقع التصوير.

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وقالت الدعوى إن نص "راست" كان يقضي بثلاث لقطات بالكاميرا عن قرب لبالدوين أثناء التدريب على المشهد، إحداها على عيني بالدوين والثاني على بقعة دم والثالث على جذع بالدوين بينما يسحب المسدس.

وأكدت الدعوى أن بالدوين "ضغط على الزناد بقصد وأطلق الرصاص من المسدس المحشو بالرصاص دون سبب أو مبرر على الرغم من أن المشهد التالي لم ينص على إطلاق رصاص من سلاح ناري".

وعبرت أولريد عن اعتقادها بأن سلوك بالدوين في موقع التصوير كان "متهورا" وزعمت أنه جرت مخالفة بروتوكولات السلامة الأخرى أو تجاهلها.

وفي الأسبوع الماضي، أقيمت دعوى قضائية أخرى ضد المنتجين تتهمهم بالإهمال.

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