ولادة 2 من الغوريلا الجبلية بمحمية فيرونغا في الكونغو الديموقراطية

عززت ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية عدد مواليد هذه الأنواع المهددة بالانقراض في متنزّه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما قالت السلطات.

ويسعى دعاة الحفاظ على البيئة منذ وقت طويل إلى حماية الغوريلا الجبلية، حتى رغم انتشار العنف وعدم الاستقرار في المقاطعات الشرقية في جمهورية الكونغو الديموقراطية على مدار 25 عاما.

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وأعلن المتنزّه على "تويتر"، الأربعاء، أن ذكرا من "عائلة ويلونغولا" وأنثى من "عائلة هومبا" ولدا يوم 15 نوفمبر، ليرتفع بذلك عدد مواليد هذا النوع من الغوريلا منذ يناير إلى 16.

وارتفع عدد الغوريلا الجبلية 5 مرات خلال 40 عاما في البلدان الثلاثة التي تعيش فيها، جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا ورواندا.

وبحسب سجلات المتنزّهات، كان عددها 58 فقط عام 1981 وارتفع إلى 131 في 2000 ليصبح 201 في العام 2010 و286 في العام 2016.

وقام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتعديل وضع الغوريلا الجبلية من "مهددة بالانقراض" إلى "مهددة" في نوفمبر 2018.

وقدّرت المحمية الطبيعية في فيرونغا عدد الغوريلا الجبلية التي تعيش فيها بـ350 منتصف العام 2021.