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برنامج على خطى العرب.. مواقع الطوفان الأشهر في التاريخ

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برنامج على خطى العرب.. مواقع الطوفان الأشهر في التاريخ

هذه الحلقة تتبعت الأدلة القرآنية لتحديد مواقع الإشارة الأولى والطوفان ومسار السفينة حتى محطتها الأخيرة

دبي - العربية.نت

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في الحلقة الرابعة يذهب فريق برنامج "على خطى العرب" على قناة "العربية" للبحث عن مواقع أحداث الطوفان الأشهر في التاريخ. قصة شغَلت الإنسانَ منذ أزمنة بعيدة، ذكرتها آياتُ القرآن الكريم فجاءت موزّعةً في عشرِ سُوَر لتكون كفيلةً برسمِ صورةٍ مفصّلة عن حدثِ "الطوفان العظيم". طوفانِ نوح. قصصُ الطوفان تواترت في حضاراتِ بلاد ما بينَ النهرين كما في أساطيرِ الإغريق والهنود والصين وروسيا وبعد ذلك أيضاً، وقد تأرجحت الروايات بين الواقع والخيال.

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وهناك أكثر من 500 قصة وحكاية وأسطورة تحدثت عن الطُّوفانِ الأشهر. يقول المؤرخون إن أهمية الطوفانِ تكمُن في أنها لحظة تأسيسية لما قبلَه وما بعدَه، فهناك حضاراتٌ اندثرت وأخرى وُلدت بعدما ابتلعت الأرضُ طوفانَها واستقر الإنسانُ فيها وانتشر.

هذه الحلقة تتبعت الأدلة القرآنية لتحديد مواقع الإشارة الأولى والطوفان ومسار السفينة حتى محطتها الاخيرة.

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