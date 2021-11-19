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برنامج روافد.. علي الوردي رائد تنويري ومؤسس علم الاجتماع العربي

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برنامج روافد.. علي الوردي رائد تنويري ومؤسس علم الاجتماع العربي

الوردي كان من أوائل المفكرين الذين طرحوا مفهوم الديمقراطية ودافع عن حرية التعبير في العراق

دبي - قناة العربية

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علي الوردي رائد تنويري ومؤسس في علم الاجتماع العربي. هو عالم اجتماع عراقي، أستاذ ومؤرخ وعُرف بتبنّيه لنظريات حديثة، تُحلّل الواقع الاجتماعي العراقي. استخدم هذه النظريات لتحليل بعض الأحداث التاريخية، كما فعل في كتاب وعاظ السلاطين، وهو من رواد العلمنة في العراق. علي الوردي ساهم في تأسيس أول قسم لعلم الاجتماع في العراق في كلية الآداب والعلوم في العام 1953.

في بداية اللقاء يتحدث الكاتب والمفكر عبد الحسين شعبان عن الوردي، ويقول إنه يختلف عن باقي المفكرين بمنهجه، فالآخرون كانوا تبشيريين ومؤدلجين، وكان النقد كفيلا بأن يضع الأمور في نصابها في قراءة الواقع.

بعدها يتحدث الأكاديمي عامر حسن فياض عن كتاب "وعاظ السلاطين" معتبراً أن الوردي أراد تحويل هذا الكتاب إلى برنامج إذاعي يبث حلقاته بصوته، ولكن أنصار السلطة رفضوا طلبه وقتها، فعمد الوردي إلى تطوير النص ليحوله إلى كتاب موجّه إلى المثقفين.

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وفي آخر محاور اللقاء يتحدث الأكاديمي والباحث علي المرهج عن مهمة الوردي كعالم اجتماع كان يسعى إلى تحليل المجتمع المعرفي، أي نقد السلطة وليس المجتمع.

وأضاف أن الوردي كان من أوائل المفكرين الذين طرحوا مفهوم الديمقراطية، ودافع عن حرية التعبير في العراق، وكان يدرك أن ممارسة الديمقراطية في المجتمعات غير المتعلمة أمر صعب، لأن الديمقراطية هي أسلوب حياة قبل أي اعتبار آخر.

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