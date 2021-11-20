أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح

زاد نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح الغموض مجددا حول مصيره مع ناديه وإمكانية تجديد عقده أو رحيله عن ليفربول.

وخلال حوار ضمن زيارة افتراضية لإحدى المدارس المصرية، باعتباره سفيرًا لإحدى مبادرات الأمم المتحدة، وجه طالب سؤالا إلى نجمه المفضل: "أين تنوي الذهاب بعد الرحيل عن ليفربول؟"، ليرد قائد منتخب مصر على الطفل ضاحكا: "هل تعمل بالصحافة؟"

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وقال الفرعون المصري: "لسة مش عارف والله، أنا حاليًا أركز مع الفريق وأنا سعيد هنا، وأنا أركز على مساعدة المنتخب في تصفيات كأس العالم، إنه الأمر المهم في الوقت الحالي".

يُذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت مؤخراً فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 عن أقرب منافسيه جيمي فاردي كما يتساوى في صناعة الأهداف مع النجم الفرنسي بول بوجبا برصيد 7 لكل منهما في صدارة اللاعبين في البطولة.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وحتى الآن لم تتضح الصورة حول استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، وأدلى اللاعب المصري في الأسابيع الماضية بتصاريح مبهمة عن إمكانية بقائه في الفريق الذي يمثله منذ 2017.