.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح

  • الخط
محمد صلاح

أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح

"لسة مش عارف والله، أنا حاليًا أركز مع الفريق وأركز على مساعدة المنتخب"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

زاد نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح الغموض مجددا حول مصيره مع ناديه وإمكانية تجديد عقده أو رحيله عن ليفربول.

وخلال حوار ضمن زيارة افتراضية لإحدى المدارس المصرية، باعتباره سفيرًا لإحدى مبادرات الأمم المتحدة، وجه طالب سؤالا إلى نجمه المفضل: "أين تنوي الذهاب بعد الرحيل عن ليفربول؟"، ليرد قائد منتخب مصر على الطفل ضاحكا: "هل تعمل بالصحافة؟"

وقال الفرعون المصري: "لسة مش عارف والله، أنا حاليًا أركز مع الفريق وأنا سعيد هنا، وأنا أركز على مساعدة المنتخب في تصفيات كأس العالم، إنه الأمر المهم في الوقت الحالي".

محمد صلاح
محمد صلاح

يُذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت مؤخراً فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

صلاح يطرح قميصه بمباراة اليونايتد للمزاد المفتوح.. فما السبب؟ سوشيال ميديا صلاح يطرح قميصه بمباراة اليونايتد للمزاد المفتوح.. فما السبب؟
الاتحاد المصري يعلق على "حراسة" محمد صلاح رياضة عالمية الاتحاد المصري يعلق على "حراسة" محمد صلاح

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 عن أقرب منافسيه جيمي فاردي كما يتساوى في صناعة الأهداف مع النجم الفرنسي بول بوجبا برصيد 7 لكل منهما في صدارة اللاعبين في البطولة.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وحتى الآن لم تتضح الصورة حول استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، وأدلى اللاعب المصري في الأسابيع الماضية بتصاريح مبهمة عن إمكانية بقائه في الفريق الذي يمثله منذ 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول كتاب لترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.. ما فحواه؟ أول كتاب لترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.. ما فحواه؟
بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة
الأكثر قراءة
8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها 8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها
الكلباني وخالد عبدالرحمن بفيديو الكلباني وخالد عبدالرحمن بفيديو "هوليوودي" مبهر لموسم الرياض
جريمة هزت اليمن.. حبسها زوجها وحرمها الطعام والماء حتى ماتت جريمة هزت اليمن.. حبسها زوجها وحرمها الطعام والماء حتى ماتت
السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور
المؤثرون الافتراضيون يروّجون للموضة في عالم المؤثرون الافتراضيون يروّجون للموضة في عالم "ميتافيرس"
لهذا السبب قبّل وزير الصحة السعودي رأس موظف يعمل مراسلا بالوزارة لهذا السبب قبّل وزير الصحة السعودي رأس موظف يعمل مراسلا بالوزارة
قبل أن تذهب
عود على بدء.. من هو أول مصاب بكورونا في العالم؟
عود على بدء.. من هو أول مصاب بكورونا في العالم؟
اكتشف المزيد