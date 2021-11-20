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بايدن يعفو عن ديكين روميين ويعطيهما جرعات معززة!

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بايدن يعفو عن أحد الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين
جو بايدن

بايدن يعفو عن ديكين روميين ويعطيهما جرعات معززة!

بايدن: بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات

واشنطن – رويترز

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أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن عفوا، عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، الجمعة، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

وقال بايدن "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

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وقبل أن يتحدث، كان الديكان الروميان يتجولان بحرية في الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن في الهواء. وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، لحشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

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