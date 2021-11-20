ستتمنى لو كنت هناك.. شاهد ماذا حصل على هذا الطريق السريع

غطت أوراق نقدية طريقا سريعا في كاليفورنيا، الأمر الذي أذهل السائقين ودفعهم للتوقف والنزول مسرعين لالتقاط ما أمكن التقاطه غير آبهين بالخطر الكبير على حياتهم.

وتظهر فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أناسا يتوقفون على الطريق ويتهافتون ليغرفوا الأوراق النقدية الخضراء. حتى إن البعض كان يرميها في الهواء. وكتب مستخدم عبر إنستغرام "هل رأيتم هذا قبلا؟ ماذا تفعلون لو حصل معكم ذلك؟".

In California, drivers blocked a highway to collect bills that had fallen from an armored car. The door of the car that was carrying cash was accidentally opened for an unknown reason. Drivers passing by began collecting money and recording videos. pic.twitter.com/4qjVQFMXZQ — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 20, 2021

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وقد وقعت رزم من الأموال النقدية من مركبة لنقل المال على طريق سريع في كاليفورنيا الجمعة، ما دفع سائقين إلى التهافت للإفادة من هذه الفرصة غير المتوقعة. غير أن فرحة السائقين لم تعمّر طويلا، إذ وصلت الشرطة سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته وأوقفت شخصين أظهرا طمعا كبيرا في هذه الحادثة.

وقال السرجنت كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحافي "ثمة فيديوهات كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض".

وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

وقد وقعت الحادثة بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو في منطقة غير بعيدة من الحدود مع المكسيك.

وحذّرت الشرطة من أنها ستستعين بهذه الفيديوهات لتقفي أثر الأشخاص الذين لن يعيدوا المال الذي جمعوه من دون وجه حق. وقال السرجنت مارتن "من الأفضل أن يتحلّوا بالنزاهة بدل انتظار أن نجدهم ونقرع بابهم".

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلا وامرأة تهافتا لجمع الأموال لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما أوصداها خطأ والمفتاح في داخلها.