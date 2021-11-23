صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان

الرجل الذي كان يفر بسيارته من موقع جريمة ارتكبها الأحد الماضي، وأمعن دهسا في محتشدين وسط مدينة Waukesha المقيم فيها بولاية "ويسكونسن" الأميركية، قتل بالصدم والدهس 4 نساء، اثنتين بعمر 79و71 وأخريين عمر كل منهما 72 سنة، إضافة لرجل عمره 82 عاما. كما جرح 48 آخرين، أطفالا وبالغين.

وسريعا انتهى الداهس معتقلا بعد أن عثرت الشرطة على سيارته، طراز "فورد" رياضية، مركونة مساء اليوم نفسه في مكان بعيد 5 بنايات عن حيث قادها وشق بها طريقه وسط حشود من الأطفال والراقصين، مسنين وشابات، كانوا يشاركون في مهرجان بأحد شوارع المدينة، يمر فيه موكب احتفالي لعيد الميلاد.

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قاتل الخمسة دهسا، هو مغني "راب" من الهواة وراقص، ظهر له فيديو في "يوتيوب" أمس، تداوله الإعلام الأميركي وغيره، وفيه يغني ويرقص على طريقة الممثل المصري محمد رمضان، وتعرضه "العربية.نت" أدنا، مع التذكير بأن الفرق بين الاثنين شاسع على كل صعيد، لأن رمضان فنان مبدع وقدير. أما Darrell Brooks البالغ 39 سنة، فمجرم وخطير.

"أفضل فنان تحت الأرض"

ونجد في ملفات التعريف عنه بمواقع التواصل، أنه مغني "راب" هاوٍ، أطلق على نفسه لقب MathBoi Fly كمطرب وراقص، وأنه "استدار إلى الشوارع في سن مبكرة جدا" أثناء نشأته. كما نجده يصف نفسه بأنه "أفضل فنان تحت الأرض" في مدينته. إلا أن كل هذه المعلومات المادح فيها نفسه، أصبحت محجوبة حتى إشعار آخر، لأن الشرطة تحفظت عليها، أو لأن مواقع التواصل هي التي حجبتها.

وكان داريل، خرج من السجن بعد دفعه يوم الجمعة الماضي كفالة مقدارها 1000 دولار عن 3 جنح وجريمتين، وفقا لما ورد في "العربية.نت" بتقرير سابق، استند إلى عواجل نشرتها وسائل إعلام أميركية نقلا عن الشرطة التي ذكرت أن تاريخه حافل بخرقه للقانون، وأحدث جريمة عنف ارتكبها يوم المهرجان في حق والدة أحد أبنائه، ثم فر بسيارته من موقعها بالمدينة، وفي الطريق كان يدهس من يراه أمامه كي لا يعرقل فراره، إلى أن اعتقلوه في حادث استبعد المحققون أن يكون دافعه الإرهاب، فقد تصرف بمفرده، ولا شيء يشير إلى ميله للعقائد على أنواعها.

"القفز عن الكفالة"

أما التحقيق بشأنه، فيستند إلى سجله "الغني" بمنجزات إجرامية واضحة، بدأت في 1999 وتشمل حاليا 15 اعتقالا بولاية "ويسكونسن" وحدها، وبتهم مختلفة، منها حيازة المخدرات والأسلحة ومقاومة الاعتقال، أحدثها بين يوليو 2020 وفبراير 2021 حيث كان رهن الاحتجاز في انتظار موعد المحاكمة على كفالة بقيمة 7500 دولار لإطلاقه النار على مركبة أخرى على الطريق بعد شجار عابر.

بعدها تم خفض الكفالة إلى 500 دولار في فبراير الماضي "لأن القضاء لم يستطع محاكمته بالسرعة الكافية"، وفقاً لما ورد في الإعلام الأميركي، المورد أنهم اعتقلوه مجددا في 2 نوفمبر الجاري بمدينة "ميلووكي" كبرى مدن ويسكونسن، لمطاردته أم أحد أطفاله في أحد الفنادق، ثم تعقبها في الشارع بسيارته الرياضية ودهسها في موقف سيارات بمحطة وقود بعد أن رفضت الدخول إلى سيارته، فوجهوا له 5 تهم، بينها "القفز عن الكفالة" لأنه فشل بتلبية شرط واحد من متطلباتها. كما أنه مدرج في ولاية نيفادا، كمتهم بمعاشرة قاصر.