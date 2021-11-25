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"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح

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"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح

دبي - العربية.نت

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رسالة غريبة وجهها مشجع لليفربول إلى النجم المصري محمد صلاح، أمس الأربعاء.

في التفاصيل تقدم المشجع أثناء وجوده على مدرجات ملعب "أنفيلد" لمتابعة مباراة فريقه وضيفه بورتو في دوري أبطال أوروبا بطلب عجيب لصلاح.

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وظهر رافعاً لافتة عندما كان صلاح مقابلاً له، مكتوبا عليها باللغة العربية: "محمد صلاح من فضلك أريد قميصك.. الله يوفقك في الدنيا والآخرة".

غير أنه لم يتضح ما إذا كان صاحب اللافتة من الجمهور العربي أم مشجعاً من جنسية غير عربية، يحاول ممازحة نجم ليفربول مستخدماً لغته الأم.

يذكر أن صلاح كان تألق بشكل لافت في اللقاء ضد بورتو، بتسجيله الهدف الثاني ليساهم في فوز ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لليفربول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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