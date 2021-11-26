"سؤال مباشر".. عضو هيئة كبار العلماء يزور العُلا

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الدكتور سعد الشثري، الذي تحدث عن زيارته إلى محافظة العلا، فذكّر بأنها لا تقتصر على المنطقة التي عُذّب فيها قوم النبي صالح والتي تُعرف بمدائن صالح وقديما بمدينة الحجر، وهي منطقة مصنّفة تراثية من قبل منظمة اليونيسكو. المحافظة تحتوي على مواقع سياحية أخرى.

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وقال الشثري إنه لم يسبق له أن زار الفعاليات والأنشطة الترفيهية في العلا، لكثرة انشغالاته.

وعمن ينتقد الأنشطة الترفيهية ذكر الدكتور سعد الشثري: "نحن في حاجة إلى قنوات متعددة لإيصال صوت هيئة كبار العلماء فلطالما كانت الهيئة السد المنيع لتقليل تأثير الجماعات التي تغالي في طروحاتها المتطرفة، النابعة من الجهل وقلة التعمق في الدين الإسلامي. وتابع: الجماعات المتشددة، تسعى إلى استغلال البسطاء وتجييش مشاعرهم من أجل تحقيق أهداف مُغرضة".