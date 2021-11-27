الحلقة 79 من "أون ديماند".. نتفليكس توقع تعاقدات ضخمة

تحدث مقدم برنامج "أون ديماند" عزيز الزامل عن تعاقدات نتفليكس الضخمة خلال الفترة الفائتة والتي أتت إلى جلب الممثلات والممثلين من أصحاب المرتبة الأولى لإنتاج أفلام خاصة بها.

فالممثل "دانيال كريغ" وقع اتفاقية مع نتفليكس يتقاضى بموجبها 100 مليون دولار، مقابل استمرار سلسلة knives out، وكذلك سيحصل "مارك ويلبرغ" على 30 مليون دولار من أجل الظهور في فيلم Spenser Confidential ، بينما الممثل "ليوناردو ديكابريو" سيحصد 30 مليون دولار عن فيلمه المقبل Don’t Look Up.

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والفيلم من إخراج "آدم مكاي" وبطولة الممثل "ليوناردو دي كابريو" إلى جانب كوكبة من النجوم العالميين. وهو مصنّف من نوع الكوميديا السوداء، فيما تدور أحداثه حول علماء فلك متسكعين، يحاولون تحذير الحكومة الأميركية من خطورة مُذنّب قد يصطدم بكوكب الأرض.

كما يمزج الفيلم بين الدراما والخيال العلمي، ويبدأ عرضه في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل على منصة نتفليكس.

"سبايدرمان"

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم Spider-Man: No Way Home من بطولة "توم هولاند" و"بيندكت كامبرباتش" الفيلم يتناول رحلة "سبايدرمان" بالتعاون مع دكتور "سترينج" في محاولة لتصحيح عبورهم لأكوان متوازية، "فسبايدرمان" يحاول العودة إلى حياته الطبيعية، لكنه يفشل بذلك بعدما كشف هويته أحد أشهر أعدائه "ميستيريو" خلال الجزء الفائت من السلسلة.

في هذا الفيلم تعود شخصيات "دكتور أوكتافيوس" و"غرين غولبن" و"إلكترو"، بالإضافة إلى شخصية "ساندمان" و"ليزارد" الفيلم سيعرض في صالات السينما ابتداء من السابع عشر من ديسمبر المقبل.

بعدها يتناول عزيز الزامل قصة فيلم Dog وهو من بطولة "تشانينج تاتوم"، ويصنف الفيلم على أنه كوميديا مع بعض الإضافات البسيطة الدرامية. تدور أحداثه حول جندي سابق وكلبه ذهبا معا للمشاركة في جنازة جندي، من رفاق السلاح السابقين. على الطريق، تصادفهما متاعب جمّة. من المتوقع عرضه في السينما في فبراير المقبل.

آخر محاور الحلقة هي عن فيلم Nightmare Alley، فيلم إثارة من المخرج غليرمو ديل تورو وبطولة الممثل "برادلي كوبر" و"كيت بلانشيت"، الفيلم مقتبس من رواية تحمل العنوان ذاته. تدور أحداثه حول شخصية محتال يتعاون مع طبيبة نفسية لخداع الناس من أجل كسب المال.

ومن المرتقب عرضه في دور السينما في السابع عشر من ديسمبر المقبل.