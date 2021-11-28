.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خوفاً من الإسلامفوبيا.. كندا تلغي حدثاً بطلته ناجية من داعش وحاصلة على نوبل

  • الخط
نادية مراد الحاصلة على نوبل

خوفاً من الإسلامفوبيا.. كندا تلغي حدثاً بطلته ناجية من داعش وحاصلة على نوبل

نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة كانت ستتحدث إلى الطلاب عن كتابها "الفتاة الأخيرة: قصتي في الأسر" والذي سيُنشر في فبراير 2022

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

ألغى أكبر مجلس للمدارس في كندا، مؤتمرا للأيزيدية الناجية من الاختطاف والانتهاكات الجنسية من قبل تنظيم داعش، خشية الإساءة لصورة الإسلام، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" New York Post الأميركية.

وكان قد تم اختيار نادية مراد، 28 عامًا، للجلوس مع طلاب من بعض المدارس والبالغ عددها 600 مدرسة والتي تعد جزءًا من مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو للتحدث عن كتابها "الفتاة الأخيرة: قصتي في الأسر" والذي سيُنشر في فبراير 2022.

من كتاب نادية مراد الناجية من داعش
من كتاب نادية مراد الناجية من داعش

يُذكر أن نادية مراد شخصية عامة معروفة وحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة. وفي حدثها كانت تخطط للدفاع عن الناجين من الإبادة الجماعية والعنف الجنسي على يد عناصر داعش.

لكن مديرة مجلس المدارس هيلين فيشر، أوقفت زيارة مراد، قائلة إنها لن تسمح للطلاب بالحضور لأن الكتاب سيكون مسيئًا و"يعزز الخوف من الإسلام"، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا تليغراف" The Telegraph.

الفائزة بنوبل السلام "مذهولة".. وتهنئة من الكرملين لمنتقده العرب والعالم الفائزة بنوبل السلام "مذهولة".. وتهنئة من الكرملين لمنتقده
الفائزة بنوبل للسلام تتهم فيسبوك "بالتحيز ضد الحقائق" تكنولوجيا فيسبوك الفائزة بنوبل للسلام تتهم فيسبوك "بالتحيز ضد الحقائق"

ويروي كتاب نادية مراد كيف هربت من تنظيم داعش بعد أن تم أخذها من منزلها وبيعها في سوق العبودية الجنسية عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها فقط.

وتشرح مراد كيف تعرضت للاغتصاب والتعذيب قبل أن تجد طريقها إلى مخيم للاجئين في دورهوك، شمال العراق ثم إلى ألمانيا حيث تعيش اليوم.

وكانت تانيا لي، والدة الناجية مراد، غاضبة وفقًا لصحيفة "ذا تليغراف"، وقالت هذا ما تعنيه داعش، "إنها منظمة إرهابية ولا علاقة له بالمسلمين العاديين". وأضافت: "يجب أن يكون مجلس إدارة مدارس تورنتو على دراية بالفرق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد
الأكثر قراءة
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"
بعد صور بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته
بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ"أوميكرون".. أين التقطته؟
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد