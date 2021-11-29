شاهد أسقف منازل تتطاير.. وأمواج عالية تضرب شواطئ تركيا

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح الإثنين في اسطنبول التي تضربها رياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.

ونقلت محافظة اسطنبول عن الهيئة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية "لقي أربعة أشخاص حتفهم بينهم أجنبي، وجرح 19 آخرون إصابات ثلاثة منهم خطرة".

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة دوغان التركية للأنباء رجلين وعربة أطفال تحت بقايا سقف خشبي بدا وكأن انفجار دمره في حي اسن يورت في غرب اسطنبول.

وقضت امرأة في حي آخر في غرب المدينة بعدما أصابتها في الوجه عارضة انفصلت عن سطح مبناها على ما ذكرت الوكالة.

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وقدم رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو التعازي بالضحايا داعيا سكان المدينة إلى الحذر مع احتمال تكرار حوادث كهذه "أو سقوط أشجار أو أعمدة" بسبب الرياح البالغة سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.

وأظهرت مشاهد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام تركية سقفا وشرفة يتطايران بسبب الرياح فضلا عن شاحنة منقلبة على طريق سريع قرب اسطنبول.

واقتلعت الرياح عشرات الأسطح وحوالى 200 شجرة فيما أدت العاصفة إلى شل الملاحة في البوسفور على ما أفادت بلدية اسطنبول.

وحولت خمس طائرات كان ينبغي أن تحط في اسطنبول إلى مطاري أنقرة وإزمير على ما ذكرت محطة "ان تي في" التلفزيونية.

وتقع تركيا تحت تأثير منخفض جوي مصحوب برياح شديدة، عطلت حركة الملاحة في عدة ولايات أهمها إسطنبول وبورصة وجناق قلعة وإزمير.

وأغلقت السلطات التركية، الاثنين، مضيق البوسفور أمام عبور السفن في إعلان نشرته المديرية العامة لسلامة السواحل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وورد في الإعلان: "تم إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية".

ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأ تأثير الرياح الشديدة يصل إلى مدينة إسطنبول، ما استدعى من السلطات إلغاء الرحلات البحرية في بحر مرمرة ومضيق البوسفور.

بدورها أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيراً من شدة الرياح في إسطنبول، وصنفتها ضمن المناطق البرتقالية إضافة إلى 33 ولاية أخرى، واستبعدت تحولها إلى مناطق حمراء (ذات فعالية خطرة وشديدة)، حيث وصلت سرعة الرياح في بعض الولايات إلى 75 كم في الساعة.

وأدت الرياح الشديدة إلى تطاير بعض أسقف المباني والمحال، ونتيجة لذلك أصيب عدد من الأشخاص دون تسجيل وفيات حتى اللحظة.

وتسببت العاصفة، التي بدأت نشاطها منذ ساعات الصباح في إسطنبول، في إحداث أمواج هائلة في المناطق الساحلية، فضربت الأمواج بفعل الرياح القوية شاطئ "مالتيبى" في الشطر الآسيوي من المدينة، وواجه المواطنون صعوبة فى السير على الطريق الساحلي، بحسب ما أظهرت بعض اللقطات.

وحذر مركز تنسيق الكوارث التابع لبلدية إسطنبول من أن رياحا جنوبية غربية قوية تصل سرعتها إلى 90 كم/ساعة، من المتوقع أن تضرب أكبر مدينة في البلاد وتؤثر سلبًا على النقل.

كما أصدرت السلطات المحلية في ولاية إزمير الغربية تحذيراً من هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، فيما حذر مكتب الوالي في أنقرة سكان العاصمة من هطول أمطار غزيرة ورياح.

ومن المرجح أن تؤثر الأحوال الجوية السيئة على أنقرة حتى يوم غد الثلاثاء، بحسب بيان من مكتب الوالي.

كذلك أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، عن توقعها حدوث رياح شديدة غداً في وسط وشرق البحر الأسود وغرب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن تستمر الرياح الشديدة حتى ظهر الأربعاء، على أن تبدأ بالتراجع تدريجياً حتى مساء ذات اليوم.