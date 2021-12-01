بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!

عثرت مجموعة من علماء الآثار في بيرو، على مومياء غريبة مكبلة بالحبال بشكل كامل في مقبرة تحت الأرض.

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ووفق المعلومات، وجدت المومياء المثيرة للجدل بمنطقة كاجاماركويلا التي تبعد بضعة كيلومترات عن العاصمة البيروفية ليما، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

عمرها بين 800 و1200 عام

غير أنهم لم يحددوا جنسها بعد، واعتقدوا أن عمرها بين 800 و1200 عام وتنتمي لحضارة سبقت حضارة الإنكا.

بدوره، كشف عالم الآثار بيتر فان دالين لونا، أن السمة الرئيسية لهذه المومياء تكمن في أن جميع مناطق جسمها مربوطة بالحبال وأن يديها تغطيان وجهها.

وأوضح أن الوضع الغريب للمومياء يرتبط على الأرجح بطقوس جنائزية معينة.

كما أضاف أن هذا الإنسان عاش في جبال الأنديز قبل 200-600 عام من ظهور الإنكا، ولكن سنكشف المعلومات الأكثر دقة بعد إجراء دراسات إضافية على هذه المومياء الغريبة".

يشار إلى أنه وبالإضافة الى إل المومياء التي تم العثور عليها، عثر علماء الآثار في المقبرة على أدوات شغل حجرية وأوان خزفية فيها آثار مواد نباتية.