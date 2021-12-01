شاهد وزيرة الخارجية البريطانية على متن دبابة في دورة تدريب

ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية Liz Truss تتجول أمس الثلاثاء على متن دبابة أثناء دورة تدريبية لقوات بريطانية في استونيا، وكانت مرتدية زيا عسكريا، على حد ما نراها في فيديو معروض أدناه، وهو لزيارة قامت بها وتفقدت خلالها القوات البريطانية، إلا أن المقطع تحول إلى طبق شهي لأصحاب التعليقات على أنواعها في مواقع التواصل.

وخلال الزيارة، اتهمت ليز تروس موسكو بارتكاب "نشاط خبيث" في البلقان، وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرتكب "خطأ استراتيجيًا" إذا كان سيقود غزوا لأوكرانيا. كما رفضت مزاعم موسكو بأن الناتو كان يتصرف بشكل استباقي.

مادة اعلانية

أما صورتها ومقطع الفيديو وهي تعتلي الدبابة، فذكر كثيرون أن ما فعلته لم يكن مشهد تحد لموسكو فقط، بل هو بحسب ما طالعته "العربية.نت" في موقع صحيفة "التلغراف" البريطانية أمس، تقليد لاعتلاء رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة، مارغرت تاتشر، لدبابة في 1986 أيضا.