إسلام بحيري ينفي دعوته لحرق كتابَي الإمامين البخاري ومسلم

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الذي تبثه قناة العربية الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام بحيري.

ويرى بحيري أن الإسلام يمر في أزمة داعياً العرب إلى أن ينظروا إلى الدين بطريقة جديدة أكثر انفتاحا.

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وعن مقولة "أجمع الفقهاء" يقول إسلام بحيري: هذه المقولة تحتاج إلى مراجعة. وعن تفسير الآيات القرآنية.

ويقول بحيري: لا يجوز شرح كل آية بمعزل عن غيرها فهي مترابطة، رافضا تكفير أصحاب المعتقدات الأخرى.

الباحث والمفكر في الشؤون الإسلامية، إسلام بحيري، نفى الاتهامات المنسوبة إليه بأنه دعا إلى حرق كتابَي البخاري ومسلم.