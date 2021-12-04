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إصابة فرسي نهر في حديقة حيوانات في بلجيكا بكوفيد-19

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فرس النهر
تعبيرية

إصابة فرسي نهر في حديقة حيوانات في بلجيكا بكوفيد-19

لم يظهر على فرسي النهر إيماني وهيرمين أي أعراض بخلاف سيلان الأنف، لكن حديقة الحيوانات قالت إنهما وُضعا في الحجر الصحي احترازيا

بروكسل - رويترز

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قال موظفو حديقة أنتويرب للحيوان في بلجيكا، إن الاختبارات أثبتت إصابة فرسي نهر في الحديقة بكوفيد-19، فيما يمكن أن يكون أولى الحالات المسجلة في هذا النوع.

ولم يظهر على فرسي النهر إيماني (14 عاما) وهيرمين (41 عاما) أي أعراض بخلاف سيلان الأنف، لكن حديقة الحيوانات قالت إنهما وُضعا في الحجر الصحي احترازيا.

وقال فرنسيس فيركامين، الطبيب البيطري في الحديقة، "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها هذا النوع. بشكل رئيسي وفي أنحاء العالم، تم تسجيل إصابة غوريلات وأسود ونمور.. بهذا الفيروس".

ويُعتقد بأن فيروس كورونا انتقل من حيوان إلى إنسان، وثبت أنه انتقل من البشر إلى الحيوانات.

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وأصيبت حيوانات أليفة، منها قطط وكلاب وقوارض بعد مخالطة أصحابها المصابين، بينما في حدائق الحيوان تم تسجيل إصابات لأسود ونمور وكلاب بحر وضباع وغيرها.

كما تفشى المرض في مزارع للمنك وأصاب حيوانات برية مثل الغزلان.

وتحقق حديقة أنتويرب للحيوان في أسباب العدوى، وقالت إنه لم تظهر في الآونة الأخيرة أعراض الإصابة بكوفيد-19 أو ثبوتها على أي من الحراس.

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