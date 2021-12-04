الذاكرة السياسية.. ناجح إبراهيم يكشف عن مخطط اغتيال السادات

في الحلقة الأولى من أربع حلقات، يتحدث الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم عن بداية الجماعة الإسلامية نشاطاتها في الجامعات في شكل عفوي قبل أن تتحول من جماعات طلابية متعددة إلى جماعة واحدة منظّمة.

الجماعة ركزت في بداياتها على الدعوة الدينية قبل أن تنتهج العنف سبيلا لتحقيق أهدافها، وذلك بعدما التقى الشيخ كرم زهدي مع محمد عبدالسلام فرج، من تنظيم الجهاد الإسلامي.

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ناجح إبراهيم يكشف أنه كان على علم مسبق بوجود مخطط لاغتيال الرئيس المصري أنور السادات في العام 1981، نافيا أن يكون من بين المخططين لها.

الجماعة الإسلامية انقسمت لاحقا إلى 3 أقسام: الأول سلفي، والثاني التحق بالإخوان، والثالث بقي على حاله.