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ميشيغن.. ملاحقة أبوين فشلا في منع جريمة أودت بـ4 طلاب

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الزوجان جيمس وجينيفر كرومبلي

ميشيغن.. ملاحقة أبوين فشلا في منع جريمة أودت بـ4 طلاب

القضاء واجههما برسم ورسالة تقول "الدم في كل مكان" واللذين وجدا في مكتب ابنهما

بونتياك، ميشيغان - أسوشييتد برس

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وجهت مدعية عامة أميركية تهم القتل غير العمد يوم الجمعة ضد والدي مراهق متهم بقتل أربعة طلاب في مدرسة ثانوية في ميشيغن، قائلة إنهما فشلا في التدخل يوم المأساة على الرغم من مواجهتهما برسم ورسالة تقول "الدم في كل مكان" واللذين وجدا في مكتب الصبي.

قالت كارين ماكدونالد، المدعية العامة في مقاطعة أوكلاند، إن جيمس وجينيفر كرومبلي ارتكبا أفعالا "فظيعة"، من شراء مسدس يوم البلاك فرايداي وإتاحته لإيثان كرمبلي إلى مقاومة إبعاده عن المدرسة عندما تم استدعاؤهما قبل ساعات قليلة من إطلاق النار.

جينيفر كرومبلي
جينيفر كرومبلي

أضافت: "أتوقع أن يكون للوالدين وللجميع الإنسانية، وأن يتدخلوا ويوقفوا مأساة محتملة. الاستنتاج الذي خلصت إليه هو أن هناك سببا مطلقا للاعتقاد بأن هذا الشخص كان خطيرا ومضطربا".

بحلول بعد الظهر، قالت السلطات إنها تبحث عن الزوجين. وقال المأمور مايك بوشار إن محاميتهما، شانون سميث، وافقت على ترتيب اعتقالهما إذا تم توجيه التهم إليهما لكنها لم تتمكن من الوصول إليهما.

خلال وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار يوم 30 نوفمبر (فرانس برس)
خلال وقفة احتجاجية بعد إطلاق النار يوم 30 نوفمبر (فرانس برس)

مع ذلك، قال سميث إن جيمس وجينيفر كرومبلي ليسا في حالة فرار وقد غادرا المدينة في وقت سابق من الأسبوع "من أجل سلامتهما". وصرح سميث لوكالة "أسوشيتدبرس": "إنهما سيعودان إلى المنطقة ليتم محاكمتهما".

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أعلنت السلطات الأميركية مساء الجمعة عن مكافأة تصل إلى 10000 دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال جيمس وجينيفر كرومبلي.

في وقت سابق، قدمت المدعية العامة أدق رواية حتى الآن للأحداث التي أدت إلى إطلاق النار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل أربعة طلاب وإصابة آخرين في مدرسة أكسفورد الثانوية، على بعد نحو 50 كيلومترا شمال ديترويت.

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