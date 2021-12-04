تأجيل دعوى رشوان توفيق في اتهام ابنته بالاستيلاء على مليون جنيه

قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها له، لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.

وأعلن الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان أن الفنان قام برفع دعوى ضد ابنته، بتهمة الاستيلاء على مبلغ يقارب المليون جنيه، مؤكدًا أن المحكمة قبلت التدخل وقررت التأجيل.

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وقال إن الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديلها لم ترضَ ابنته آية بذلك، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية لرفض وبطلان إعادة القسمة".

وفي مقابلة سابقة مع "العربية.نت "كشف الفنان المصري تفاصيل أزمته مع ابنته الصغرى وزوجها وحفيده ووصولها لساحات القضاء.

وقال إنه كان يكتب كل أملاكه لزوجته وأبنائه توفيق وآية وهبة، وعندما رحل ابنه الوحيد توفيق تاركاً طفلة صغيرة، كان الفنان يكتب لها ما يخص والدها من الإرث والمستحقات، وعقب بلوغ حفيدته سن الرشد، كتب عقدا بتوزيع ممتلكاته، مضيفاً أنه كان هناك اتفاق ضمني بأن كافة الممتلكات تحت ولايته وإدارته لحين وفاته ووفاة زوجته.

وتابع أنه وبعد وفاة زوجته انقلبت الأمور وتحولت ابنته الصغرى لإنسانة أخرى، حيث بدأت تطالب بما تم الاتفاق عليه رغم أنه مازال حيا، كما بدأت تطالب بشهادات استثمار كان قد أوصى لها بها، وكان ينفق من عوائدها في شيخوخته وعلى مرض زوجته، وهو ما سبب صدمة له رغم أنه كان يهدف لتأمين حياة ابنتيه وزوجته".

وذكر أنه استشار رجال الدين فيما فعله، فقالوا له إن المال من حقه ويمكنه التصرف فيه منفرداً، مضيفاً أن ابنته وزوجها حرضا حفيده ضده وحولوه لعدو له.