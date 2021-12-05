جريمة تدوي بالعراق.. ساعدتهم أمهم بقتل أبيهم وحرق الجثة

بعد ضجة كبيرة أثارتها تفاصيلها، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، عن حيثيات جريمة غامضة لرجل قتل على يد زوجته وأبنائه بالبصرة.

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في التفاصيل، أوضحت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، الأحد، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من كشف جريمة قتل، بعد العثور على جثة رجل محترقة ومتفحمة، ملقاة على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة.

وقد اعترف المتهمون بعد التحقيقات ومواجهتهم بالأدلة، بأنهم قتلوا المجني عليه وهو نائم، بواسطة بندقية من نوع "جي سي"، وذلك بإطلاق النار على رأسه ونقله إلى خلف المنزل ومن ثم سكب مادة سريعة الاشتعال فوق جثته وحرقها حتى تفحّمها بغرض إخفاء الملامح.

مشاكل عائلية وراء الجريمة

كما أشارت السلطات أن سبب ارتكاب الجريمة يعود لوجود مشاكل عائلية كبيرة بينهم أدّت إلى اتفاق الزوجة وولديها على تنفيذ تلك الجريمة.

وأكدت أنه جرى ضبط السلاح المستخدم بالجريمة والسيارة أيضاً، كما حفظت أقوال المتهمين واعترافاتهم واعترافات الشهود بعد مطابقتها.

إلى أن قرر القاضي توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى المحاكمة.