صور.. ضرس ينمو في مكان غريب بجسم شاب أميركي

في مفاجأة غريبة لمريض أميركي نما سن له في أنفه بعد شعوره باحتقان شديد، ما استدعى ذهابه للطبيب الذي صدمه بالضيف الثقيل داخل أنفه.

“IMAGES IN CLINICAL MEDICINE: Ectopic Tooth in the Nose” https://t.co/e73ddLuyhf pic.twitter.com/tGigGv8a7l — Juan C Ivancevich MD (@Aller_MD) December 4, 2021

إلى هذا كشفت صحيفة "نيو أنجلند جورنال" الطبية، عن أن مريضًا يبلغ من العمر 38 عامًا ذهب إلى عيادة في نيويورك بسبب انسداد في فتحة أنفه اليمنى، ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافيً.

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وكشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من "كتلة بيضاء صلبة" في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

فيما أكد أطباء للصحيفة أن ظهور السن في مكان غير الفم هو مرض نادر للغاية يحدث في حوالي 0.1% من السكان.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم. وخلص الأطباء إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض".