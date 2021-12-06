.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي

  • الخط
صورة لعملية تشييد جدار برلين
صورة لعملية تشييد جدار برلين

النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي

المسؤولون الشرقيون شيدوا الجدار أملا في وقف حركة فرار الألمان للجزء الغربي

العربية.نت – طه عبد الناصر رمضان 

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من تشييدها لجدار برلين، إلا أن سلطات ألمانيا الشرقية فشلت في وقف عمليات هروب مواطنيها نحو القسم الغربي من العاصمة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية.

في ذكرى سقوطه...نسخة فرنسية لجدار برلين من الشوكولاتة الأخيرة في ذكرى سقوطه...نسخة فرنسية لجدار برلين من الشوكولاتة

فبعد تقسيم ألمانيا في تلك الفترة إلى جزء شرقي، عُرف بألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وآخر غربي، عرف بألمانيا الغربية أو جمهورية ألمانيا الاتحادية، لم تتردد سلطات ألمانيا الشرقية، المدعومة من الاتحاد السوفيتي، في إنشاء جدار امتد لعشرات الأميال وقسّم العاصمة إلى جزأين.

ومن خلال هذا الجدار الذي فرضت عليه حراسة مشددة، وجدت برلين نفسها مقسمة لقسم شرقي قابع تحت نفوذ جمهورية ألمانيا الديمقراطية وآخر غربي قابع تحت نفوذ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقد شيّد المسؤولون الشرقيون حينها هذا الجدار أملا في وقف حركة فرار الألمان الشرقيين نحو الجزء الغربي. فما بين عامي 1949 و1961، أحصى المسؤولون الأميركيون فرار ما لا يقل عن 3 ملايين شخص من ألمانيا الشرقية نحو جارتها الغربية.

كما لم يمنع هذا الجدار الألمان الشرقيين من مواصلة محاولات الفرار نحو القسم الغربي.

صورة لدبابات سوفيتية ببرلين الشرقية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر 1961
صورة لدبابات سوفيتية ببرلين الشرقية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر 1961

ولمواجهة هذا الأمر، ردّت قوات ألمانيا الشرقية بالرصاص مستهدفة كل من يحاول الاقتراب من الجدار.

نفق الهروب

ما بين يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 1964، شهدت ألمانيا الشرقية أهم عملية فرار جماعي منذ نشأة الجدار.

وخلال تلك الفترة، تمكّن حوالي 57 مواطنا من ألمانيا الشرقية عن العبور نحو القسم الغربي مستخدمين نفقا تم حفره تحت جدار برلين وربط بين بنايتين بقسمي برلين.

فيما تكفّل حوالي 20 إلى 25 طالبا من ألمانيا الشرقية بمهمة حفر هذا النفق الذي استمرت أشغال تشييده نحو 5 أشهر.

وفي ظروف صعبة، اتجه هؤلاء الطلبة لتهيئة هذا النفق الذي امتد لمسافة 145 متر تحت جدار برلين.

عنوان بإحدى الجرائد حول قصة هرب 57 ألماني تحت جدار برلين
عنوان بإحدى الجرائد حول قصة هرب 57 ألماني تحت جدار برلين

وأنجزوا طيلة فترة الحفر مهمتهم بشكل سري، معتمدين نظام خروج ودخول صارم للمبنى، لعدم إثارة شكوك جنود أمن الدولة المعروفين بالشتازي (Stasi).

كما اعتمدوا على ألواح خشبية ثبتوها بشكل جيد نحو جدران وسقف النفق لمنعه من الانهيار.

فضلا عن ذلك، احتاج كل من استعمل هذا النفق، للرحيل نحو برلين الغربية، للانحناء والمشي على أطرافه الأربعة حوالي 10 دقائق لبلوغ الضفة الأخرى.

صورة لعملية عبور عدد من الألمان الشرقيين نحو القسم الغربي من برلين
صورة لعملية عبور عدد من الألمان الشرقيين نحو القسم الغربي من برلين

النفق 57

ولتأمين عملية دخول البناء ببرلين الشرقية، طلب من جميع المشاركين بعملية الفرار اعتماد كلمة السر "طوكيو" التي جاءت نسبة للألعاب الأولمبية طوكيو 1964.

وأثناء تأمين عملية الفرار نحو القسم الغربي من برلين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عدد من قوات الأمن، التي كشفت الخطة، ومجموعة صغيرة من الطلاب المسلحين.

وقد أسفرت هذه المواجهة المسلحة عن مقتل جندي من ألمانيا الشرقية حمل اسم إيغون شولتز (Egon Schultz) قيل إنه كان في الواحدة والعشرين من العمر.

جانب من قوات الشتازي بألمانيا الشرقية
جانب من قوات الشتازي بألمانيا الشرقية

وخلال السنوات التالية، تحوّل الجندي إيغون شولتز لبطل قومي بألمانيا الشرقية فأطلق اسمه على العديد من الشوارع والمدارس.

إلى ذلك، أسفرت عملية الفرار عبر النفق عن هروب 57 ألماني شرقي نحو القسم الغربي من برلين.

وخلال الأيام التالية، أطلق الألمان اسم النفق 57، نسبة لعدد الفارين من ألمانيا الشرقية، على مكان أضحى وصمة عار بوجه ألمانيا الشرقية التي عجزت عن توفير ظروف حياة ملائمة لمواطنيها وفشلت تزامنا مع ذلك في منعهم من الهروب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تناول فيتامين سي يومياً.. هذا ما يفعله بجسمك! تناول فيتامين سي يومياً.. هذا ما يفعله بجسمك!
عمايري وكندة حنا عن ضجة عمايري وكندة حنا عن ضجة "القبلة الساخنة": هذا وقت الرد
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد