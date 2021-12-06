مشهد مخيف.. فهد يتبختر في فصل دراسي ويصيب تلميذا

في مشهد مخيف، اقتحم فهد أحد الفصول الدراسية في مدرسة شمال الهند، وهاجم الطلاب مما أدى إلى إصابة أحدهم. وفق موقع "تايمز أوف إنديا".

وقالت السلطات في ولاية أوتار براديش إن الفهد دخل كلية "تشودري نيهال سينغ إنتر" في أليجاره قبل حوالي 30 دقيقة من الطابور الصباحي يوم الأربعاء الماضي.

مادة اعلانية

فيما قال الطالب المصاب إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، "وفي اللحظة التي ابتعدت فيها قام الحيوان بمهاجمتي وعضني في ذراعي وظهري".

وأكد مسؤولون محليون أن الطالب المصاب نقل إلى المستشفى حيث تعافى فيما بعد من إصاباته. وتمكنت سلطات المدرسة من حجر الحيوان داخل فصل دراسي فارغ، فيما منح الطلاب إجازة في هذا اليوم.