مشهد ميسي حين نام على الأرض.. النجم الأرجنتيني يعلق!

يبدو أن اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أرهقته الشهرة، إذ أكد نجم فريق باريس سان جيرمان أن الشهرة عبء عليه في بعض الأحيان.

ففي حين أعرب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات عن سعادته بما وصل إليه، إلا أنه اعترف أنه في بعض الأحيان، يود تمامًا ألا يلاحظه أحد، ليستمتع ببعض الأوقات مع عائلته.

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كما أضاف: "أنا لا أتذمر، فمن الجيد دائمًا أن تتلقى مجاملة أو ابتسامة من أحدهم، أو "أن يطلب شخص التقاط صورة معي.. لقد اعتدت على ذلك وأصبح الأمر طبيعيًا بالنسبة لي".

"كنا بحاجة إلى هذا التصرف"

إلى ذلك، كشف سبب استلقائه على الأرض في مباراة فريقه مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، بحسب ما نقلت أفادت مجلة "فرانس فوتبول".

وقال : "في ذلك الوقت، كنا بحاجة إلى هذا التصرف، فنحن كنا على وشك الفوز. لم يكن هناك لاعب يفعل ما فعلته، ولذلك استلقيت على الأرض خلف الجدار البشري الذي أقامه زملائي، لأن علينا جميعا المساهمة بشيء ما للحصول على نتائج جيدة".

مقارنته بمارادونا

ونفى ميسي أن يكون قد قارن نفسه بأسطورة بلاده، النجم الراحل دييغو مارادونا، قائلا: "بصراحة لم أقارن نفسي به أبدًا، ولست مهتما بهذا النوع من المقارنات". وتابع: "في الماضي كانت تزعجني الانتقادات لمقارنتي به، فلقد مررت بأوقات عصيبة خلال مسيرتي مع المنتخب الوطني، ولكن العلاقة الجيدة التي تجمعني مع لاعبي منتخب التانغو تجعلنا أقوى وأشد عزيمة".

كما أكد أهمية ميزة التواضع في حياته، قائلا "لقد جئت من عائلة تنتمي إلى الطبقة العاملة، وعمل والدي طوال اليوم وكنا نعيش في حي متواضع نوعًا ما. لكننا لم ينقصنا أي شيء".