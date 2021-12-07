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شرطي كيني يقتل 6.. بينهم زوجته و3 كانوا بمراسم دفن

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الشرطة الكينية

شرطي كيني يقتل 6.. بينهم زوجته و3 كانوا بمراسم دفن

في 2010 قتل شرطي شمال شرقي نيروبي عشرة أشخاص منهم اثنان من زملائه

نيروبي - رويترز

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قالت إدارة المباحث الجنائية بالشرطة، إن شرطيا كينيا قتل بالرصاص خمسة أشخاص في نوبة هياج في العاصمة نيروبي اليوم الثلاثاء ثم قتل نفسه.

وقالت إدارة المباحث على حسابها على تويتر، إن الضابط، الذي وصفته بأنه "مارق"، بدأ بقتل زوجته في منزلهما ثم خرج حاملا بندقيته الرسمية الكلاشنيكوف إيه.كيه-47 وقتل أربعة أشخاص آخرين قبل أن يطلق النار على نفسه.

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وأضافت أن ثلاثة من الرجال القتلى كانوا معزين خرجوا لتوهم من مراسم دفن.

وتابعت الشرطة "بعد قتله الرجال الثلاثة حول الضابط بندقيته إلى اثنين على دراجتين ناريتين توفي أحدهما أثناء تلقيه العلاج".

وأكد فرنسيس واهوم من شرطة منطقة داجوريتي في نيروبي الواقعة في وقت سابق وقال إن القتلى ستة أشخاص. وأشار تقرير للشرطة كذلك إلى مقتل ستة أشخاص.

وفي وقت لاحق، قال شاهد من رويترز إن السكان الغاضبين في المنطقة أشعلوا إطارات على الطريق احتجاجا على العنف.

وفي واقعة مشابهة في عام 2010 قتل شرطي في بلدة سايكاجو على مسافة 120 كيلومترا شمال شرقي نيروبي عشرة أشخاص منهم اثنان من زملائه.

وقال متحدث باسم الشرطة في ذلك الوقت، إنه حاول قتل نفسه لكن ذخيرته كانت قد نفدت فاضطر لتسليم نفسه.

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