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أجبرت على حفر قبرها بيديها.. تفاصيل مروعة لقصة قتل هذه الحسناء

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الفتاة القتيلة

أجبرت على حفر قبرها بيديها.. تفاصيل مروعة لقصة قتل هذه الحسناء

لكن شيئاً غريباً كان في الرسالة، بحسب أهل الضحية، فقد كانت هناك رياح تهب في خلفية الصوت وكان صوت الفتاة غريباً

العربية.نت

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في جريمة مروعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة أُجبرت على حفر قبرها بيديها قبل أن تتلقى رصاصات في جسدها تنهي حياتها بعد اختفائها المريب.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء، تفاصيل كاملة عن القصة، حيث كشفت أن الشرطة البرازيلية عثرت على رفات أماندا ألباش (21 عاما)، بعدما اعترف قاتلها بارتكاب جريمة القتل، وقادهم إلى المكان.

وعثرت الشرطة البرازيلية على جثة الفتاة في منتصف نوفمبر الماضي مدفونة على شاطئ مدينة إرابيروبا نورت دي لاغون في ولاية سانتا كاتارينا، جنوبي البرازيل، الجمعة الماضية، حيث اعترف القاتل فيما بعد بأنه أطلق رصاصتين على جسد الفتاة بعدما أتمت حفر قبرها على الشاطئ.

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وكانت آخر مرة شوهدت فيها أماندا قبل يوم من ذلك التاريخ، عندما حضرت حفلا في مدينة فلوريانوبوليس القريبة.

رسالة تكشف الحقيقة

وكانت آخر رسالة بعثت بها أماندا إلى أهلها عبارة عن تسجيل صوتي، قالت فيه إنه ستعود إلى المنزل في الفجر، ومن ذلك الوقت انقطع الاتصال بها.

لكن شيئا غريبا كان في الرسالة، بحسب أهل الضحية، فقد كانت هناك رياح تهب في خلفية الصوت، وكان صوت الفتاة غريبا.

واعترف أحد المشتبهين في الجريمة بأن الفتاة قتلت بعيد تسجيل تلك الرسالة الصوتية.

وطبقا للشرطة البرازيلية، فإن أحد القتلة شعر بعدم الارتياح بعدما علم بأن أماندا أبلغت طرفا ثالثا بأنه متورط بتهريب المخدرات.

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