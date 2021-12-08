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عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!

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تعبيرية

عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!

وبينت التحقيقات أن العروس قفزت من الطابق الثالث لمحاولة الانتحار وذلك بعد إجبارها على الزواج من رجل يكبرها بـ 24 عاماً

العربية.نت - وكالات

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أقدمت عروس مصرية، على محاولة التخلص من حياتها بعد 24 ساعة فقط من زفافها حيث قفزت العروس من غرفة نومها بالطابق الثالث في منطقة البدرشين.

وتم نقل العروس المصرية إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق، وبدأت الحادثة حين تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا بسقوط فتاة من الطابق الثالث ونقلها إلى المستشفى.

وبوصول عناصر الشرطة إلى مكان البلاغ، تبين أن عروساً عمرها 16 سنة شرعت في الانتحار بعد 24 ساعة من زواجها.

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وكشفت التحقيقات أن أهل العروس حضروا إلى منزل ابنتهم لمباركة زواجها. وتركت العروس عائلتها مع زوجها الذي يكبرها بـ24 سنة، بحجة تحضير العصير.

وفجأة، سمع الزوج ووالدا العروس صوت ارتطام جسم بالأرض. وبينت التحقيقات أن العروس قفزت من الطابق الثالث لمحاولة الانتحار وذلك بعد إجبارها على الزواج من شخص عمره 40 عاماً.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بينما ترقد الفتاة بحالة حرجة في العناية المركزة.

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