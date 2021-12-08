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فيديو.. تسلّق شجرة العيد في "فوكس نيوز" وأضرم النار فيها

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النيران تشتعل في الشجرة

فيديو.. تسلّق شجرة العيد في "فوكس نيوز" وأضرم النار فيها

الشجرة التي وضعت في الباحة الخارجية لمقر القناة في نيويورك تبلغ من الطول 50 قدماً وتحتوي على 10 آلاف قطعة زينة

العربية.نت

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تسلّق رجل شجرة الأعياد الموضوعة خارج مقر شبكة "فوكس نيوز" الأميركية في منطقة مانهاتن في ولاية نيويورك، ثم قام بإضرام النيران فيها.

ووثّقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة النار والدخان الذي تصاعد من الشجرة التي تقع في الساحة الخارجية من مقر الشبكة الرئيسي.

واعتقلت الشرطة الرجل (الذي يبلغ من العمر 49 عاماً) ووضعته رهن الاحتجاز، لكنها لم تكشف عن هويته.

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وقالت الشرطة إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل ولم يتسبب في أي إصابات.

ويبلغ ارتفاع الشجرة أمام مقر "فوكس نيوز"، والتي أطلق عليها اسمها "All-American" وأضيئت يوم الأحد الماضي، 50 قدماً. ويقال إنها تحتوي على 10 آلاف قطعة من الزينة المزخرفة و100 ألف مصباح.

الشجرة أمام مقر فوكس نيوز قبل احتراقها
  • الشجرة أمام مقر فوكس نيوز قبل احتراقها
  • من قطع الزينة في الشجرة
2 صور
الشجرة أمام مقر فوكس نيوز قبل احتراقها
الشجرة أمام مقر فوكس نيوز قبل احتراقها
من قطع الزينة في الشجرة
من قطع الزينة في الشجرة
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