فيديو.. تسلّق شجرة العيد في "فوكس نيوز" وأضرم النار فيها

تسلّق رجل شجرة الأعياد الموضوعة خارج مقر شبكة "فوكس نيوز" الأميركية في منطقة مانهاتن في ولاية نيويورك، ثم قام بإضرام النيران فيها.

JUST IN: @ShannonBream announces on @FoxNewsNight that Fox News's Christmas tree has caught fire outside their HQ on the Avenue of the Americas. pic.twitter.com/Ah0OUfTrlE — Curtis Houck (@CurtisHouck) December 8, 2021

ووثّقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة النار والدخان الذي تصاعد من الشجرة التي تقع في الساحة الخارجية من مقر الشبكة الرئيسي.

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واعتقلت الشرطة الرجل (الذي يبلغ من العمر 49 عاماً) ووضعته رهن الاحتجاز، لكنها لم تكشف عن هويته.

The Christmas tree outside of Fox News has caught on fire. pic.twitter.com/No7SVK0JeF — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) December 8, 2021

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل ولم يتسبب في أي إصابات.

ويبلغ ارتفاع الشجرة أمام مقر "فوكس نيوز"، والتي أطلق عليها اسمها "All-American" وأضيئت يوم الأحد الماضي، 50 قدماً. ويقال إنها تحتوي على 10 آلاف قطعة من الزينة المزخرفة و100 ألف مصباح.