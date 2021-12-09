الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة!

في حادثة أليمة، دهس مواطن كويتي أطفاله الثلاثة بالخطأ، فجر الأربعاء، في بر كبد.

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وأفاد مصدر أمني بأن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ، وذلك وفقاً لما نلقته وسائل إعلام محلية.

فيما أسفر الحادث عن مقتل ابنته وعمرها 4 سنوات، فيما أصيب طفلان آخران لم يتجاوزا السابعة، بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وأدخلا إلى غرفة العناية المركزة.

إلى ذلك، فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالواقعة، ضبط فيه الأب، فيما لا تزال التحقيقات جارية.