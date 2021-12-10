سؤال مباشر.. السيد محمد الحسيني إلى الرياض خلال أيام

أكد الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي السيد محمد الحسيني، أنه سينتقل خلال أيام إلى الرياض للاستقرار فيها، وذلك بعدما منحته المملكة العربية السعودية جنسيتها، مع اثنين آخرين من المفكرين اللبنانيين.

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وفي مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر"، انتقد السيد الحسيني ولاية الفقيه التي أطلقها الخميني.

كما شدد على أن النظام الإيراني يروّج لولاية الفقيه على أنها محل إجماع، وهي في الحقيقة محل خلاف.

وأضاف أن النظام الإيراني يحاول استغلال بعض الشيعة في الدول العربية لتبني هذه النظرية القائمة على الحكومة الإسلامية والطاعة المطلقة للحاكم.

أما نصر الله

كما وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه ابن العلقمي الذي أدخل هولاكو إلى بغداد ليصير الحاكم، فسقطت بغداد لكن هولاكو أذله وقتله لأنه خائن.

وقال إن نصر الله يستغل قضية فلسطين وحرب اليمن ليجذب إليه بعض الناس، بينما هدفه الأول، كما كان هدف الخميني من قبله هو بلاد الحرمين الشريفين.