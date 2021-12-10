على خطى العرب.. تعرف على مئة نمط لهياكل حجرية في الجزيرة

عُثرَ في الجزيرة العربية على نحو مئة نمط لهياكل حجرية، قيل إنها مدافن وقيل أيضاً إنها مصائد أو أبنية لطقوس ومعتقدات غابرة اندثرت.

وهي بناء بلا سقفٍ ولا أبوابٍ ولا شبابيك بل أشكالٌ يمكن مشاهدتها من الأعلى فقط.

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وعلى أسطحِ الجبال وفي بعض سفوحِها، أبنيةٌ أفقية تصاميمها مختلفة لكنها تتشارك الملامحَ والأحجام، لم يحدد عمرها الدقيق بعد وتبدو سهلة في بنائِها وأدواتِها، ممتنِعة في رمزيتِها وعُمق تشكيلِها. إنها رموز وهياكل حجرية في الهواءِ الطلق.. بوابات عبور غير مرئية، في جانِبها الآخر تاريخٌ لم يُكتشف حتى اليوم.

الأبحاثُ عنها برزت في الأعوام القليلة الفائتة، إلا أن التقاريرَ الأخيرة لم تتمكّن من الإجابةِ عن أسئلةٍ كثيرةٍ متعلقة بها، من هم الذين بنوها؟ أين مساكِنُهُم؟ وما هي حدودُ أرضهِم؟