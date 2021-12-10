"روافد".. مشروع  الترجمة والتنوير "نقل المعارف"

تتناول الحلقة الأولى ضمن سلسلة من برنامج "روافد" مشروع الترجمة و التنوير "نقل المعارف"، مركزة على المراحل التي يجتازها الكتاب قبل أن يصبح في حلته الأخيرة، ليكون منارة للمعرفة، لكل قارئ.

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ولعل الترجمة هي المفتاح الأهم في نقل المعرفة والعلوم إلى أوسع شريحة ممكنة من الناس في مختلف أقطار العالم.

أما التنوير" نقل المعارف"، فيُشرف عليه عالم الاجتماع الطاهر لبيب.

وتعرض هذه السلسلة أهمية هذا الإنجاز المعرفي الذي ينقل العلوم الإنسانية من لغات أجنبية عدة إلى اللغة العربية مع نخبة من المفكرين والمترجمين الذين سنتعرف من خلالهم على مدى حاجتنا إلى هذه الأعمال وما الذي ستضيفه إلى ثقافتنا وكيف ستسهل معرفتنا بالآخر وبالذات.