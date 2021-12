فيلم Escape Room يتصدر المشاهدات على نيتفلكس

يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن فيلم Escape Room من بطولة لوغا ميلر وتايلر راسل وعدد من الممثلين الآخرين.

وتدور الأحداث حول 6 غرباء يجدون أنفسهم في غرفة واحدة وعليهم العمل مع بعض من أجل الخروج وإلا سيكون مصيرهم الموت، في حال الفشل. ويحتل الفيلم المركز السابع في قائمة الأفلام العشرة الأولى على منصة نتفليكس.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن مسلسل Pacemaker من بطولة جون سينا. المسلسل مقتبس عن فيلم The Suicide Squad ويتمحور حول شخصية Pacemaker الذي يؤديه جون سينا، الذي يجسد شخصية المغرور، المقتنع بصناعة السلام بأي ثمن، وأيّاً كان عدد الضحايا من أجل تحقيق السلام المنشود. المسلسل مرتقب عرضه على قناة HBO Max في الثالث عشر من يناير المقبل.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم الرسوم المتحركة "الأنيمايشن" Spider-Man: Into The Spider-Verse. في هذا الجزء يتناول الفيلم قصة الرجل العنكبوت، إنما بمفهوم مختلف كلياً وتقع أحداث الفيلم في أكوان متعددة مشتركة تسمى بـ Spider-Verse، كما يتحدث عزيز عن الجزء الجديد من الفيلم Spider-Man: Across the Spider-Verse وتدور القصة حول مغامرة جديدة للرجل العنكبوت سبايردرمان للإنضمام إلى فريق جديد من العنكبوتيين الآخرين من أجل مواجهة أحد الأشرار الأقوياء.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن مسلسل 1883 من بطولة سام إليوت والحائزين على جائزة غرامي تيم ماكجرو وفيث هيل والحائز على جائزة الأوسكار بيلي بوب. وتدور قصة المسلسل حول ما قبل أحداث مسلسل Yellowstone حيث يتحدث عن عائلة "دوتن" وهم يذهبون في رحلة مليئة بالمخاطر، حيث وصفت على أنها عائلة تهرب من الفقر بحثًا عن مستقبل أكثر اشراقًا في أمريكا الموعودة. المسلسل سيعرض في التاسع عشر من ديسمبر الحالي على منصة Paramount+..

آخر محاور الحلقة هي عن الموسم السادس والأخير من المسلسل الدرامي Better Call Saul. الأحداث تدور حول شخصية سول، المحامي الشهير، الذي ظهر لأول مرة في مسلسل Breaking Bad.. وكيف وصلت هذه الشخصية إلى ما هي عليه في مسلسل Breaking Bad. الموسم الأخير يعرض على جزئين بداية في ابريل المقبل ثم في مارس من العام 2023.