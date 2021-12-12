بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق

فاجأت هانية فقه، أستاذة بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، زوجة المنتج يوسف دندش، الجميع وغردت عن أسباب طلب الطلاق الحقيقيةوأنها ليست بسبب نشر صورته بصحبة شيرين عبد الوهاب.

وأثارت الصور التي تجمع المخرج اللبناني والمطربة شيرين عبد الوهاب جدلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وخاصة بعد إعلان طلاقها من حسام حبيب.

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وكتبت تدوينة تشرح فيها أسباب طلب طلاقها من دندش، وذلك استكمالًا لتدوينتها السابقة التي أثارت الجدل بين النشطاء لتعاطفهم معها، بسبب تعليقها على صورة دندش مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة "حفلات وقاعد مع شيرين...لا عم يهتم بولاد ولا فرقانة معو مصلحتهم".

تطلب الطلاق

وكتبت زوجة دندش على صفحتها في فيسبوك: إن سبب مطالبتي بالطلاق هو تعرضي الدائم لصولات وجولات من العنف الجسدي واللفظي وصولا لمحاولة قتلي، وليس لأنه ظهر مع الفنانة شيرين في الصورة والتي أكن لها كل احترام وتقدير.

وقالت "كنت قد ظهرت في برنامج فوضى مع جو معلوف الأربعاء الماضي وشرحت معاناتي وأن والد طفلي الرضيعين لا يسمح لي برؤيتهما إلا في المنزل الزوجي حيث يسكن هو.. الأمر المرفوض تماما من قبلي وأطالب باستلامهما وتربيتهما منفردة بعيدا عن هذه الأجواء غير الملائمة أبدًا لصحتهما النفسية".

وأضافت "إنه من الظلم أن يحرمني من تربية أولادي الرضع ورؤيتهم وفي نفس الوقت هو لا يهتم بهم وهو بعيد عنهم وفي المهرجانات والحفلات، ولا يفصح عن مكان تواجدهم للسلطات المعنية رغم صدور قرار قضائي يقضي بتسليمي إياهم، لذا قلت ما قلت من أني أتمنى أن تُحرم مخبأتهم إذا كانت أم من أولادها...اقتضى التوضيح".

هيدا للأسف زوجي

وكانت هانية فقيه كتبت تدوينة سابقة على فيسبوك "كل للي بعتولي عالخاص هالصورة وكل للي سألوني حتى، ايه هيدا للأسف زوجي، وقريبا انشالله طليقي".

وقالت "ومتل ما شايفين حفلات وقاعد مع شيرين...لا عم يهتم بولاد ولا فرقانة معو مصلحتهم وانا بدي ولادي وخربت الدنيا عليهم...بنتي بكرا عيد ميلادها.. الله يحرم للي مخبييتهم عندها ولادها إذا كان عندها ولاد.. والله يبليها بصحتها شو انها بلا ضمير".