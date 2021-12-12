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عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها

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شيرين

عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها

أوضح عالم الأزهر الشريف أن شعر المرأة تاج وزينة لها، ولا يجوز قيامها بذلك إلا إذا كان هناك ضرورة لهذا، مثل الإصابة بمرض أو بنية إصلاح تلف أصاب الشعر

دبي - العربية.نت

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علق الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، حول واقعة ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد حلقها شعرها بشكل كامل في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية: "نهى النبي صلَّى الله عليه وسلم، المرأة عن حلق شعرها إلا للضرورة كوجود مرض أو نحوه".

وأوضح عالم الأزهر الشريف أن شعر المرأة تاج وزينة لها، ولا يجوز قيامها بذلك إلا إذا كان هناك ضرورة لهذا، مثل الإصابة بمرض أو بنية إصلاح تلف أصاب الشعر، ولا يمكن إصلاحه إلا عن طريق الإزالة الكاملة للشعر، مؤكدًا: "المرأة التي تحلق شعرها لا يبارك لها حلقه حتى ولو في الحج".

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حكم حلق شعر المرأة بسبب الاكتئاب

وأشار "رضا" إلى أنه في بعض الأحيان يكون دافع المرأة لحلق شعر رأسها هو إصابتها بالاكتئاب الشديد، مثل ما جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن الاكتئاب مرض معترف به، متابعًا: "المريض ربما يدفعه مرضه لحالة من حالات عدم الاتزان والاكتئاب واحد من هذه الأمراض، لذا علينا أن نعلم بناتنا عدم اللجوء لمثل هذا العمل والبعد عن التقليد الأعمى لبعض المشاهير، والعمل على احتوائهن، لاسيما في الأوقات الصعبة التي يمررن بها".

ولفت إلى أن الآراء تتفاوت بشأن ما إذا كان الاكتئاب عذر لحلق المرأة شعر رأسها ويُسقط عنها الذنب، موضحًا: "الآراء مختلفة حول هذا الأمر، فبعض الأئمة يرى أن حلق شعر المرأة حرام شرعًا، والآخر يرى غير ذلك، المهم أن نستغفر الله ونتوب إليه وأن نفتح لأنفسنا بابًا من أبواب الأمل، فالدنيا انتصارات وانكسارات".

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