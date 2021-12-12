فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ 11 بعد قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن محافظة القليوبية المصرية، تفاصيل جديدة في واقعة قتل مهندس مريض نفسي لزوجته، وألقى نفسه من الدور الـ12 من العقار محل إقامتهما في مدينة بدر قسم أول شبرا الخيمة.

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كما كشفت التحريات أن المتهم مهندس عاطل عن العمل، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من مرض نفسي والإدمان، وأن لديهما 3 أطفال.

فيديو لحادث مأساوي .. مهندس مصري "مريض نفسي" يقتل زوجته وينتحر قفزا من الطابق الـ12 وسط ذهول المارة بمنطقة شبرا الخيمة pic.twitter.com/zPHtrmYkmm — فواز عثمان الامير (@fawazalameer4) December 12, 2021

وأشارت التحريات إلى أنه بعد سؤال شقيق الزوجة في تحقيقات الشرطة والنيابة، تبين أنه في وقت سابق جرى حجز زوج شقيقته في إحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان، وأنه مهندس عاطل عن العمل.

كما أظهرت التحريات أن المتهم "ي.م.ل" 37 عامًا، مقيم في مدينة بدر أول شبرا، اعتدى على زوجته "ش.م" 37 عامًا، ربة منزل بالضرب بسلاح أبيض سكين، محدثًا إصابات متفرقة بجسدها، أدى لوفاتها على إثر خلافات زوجية، وألقى بنفسه من مسكنه.