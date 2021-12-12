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فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع

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العمارة السكنية

فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع

كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن محافظة القليوبية المصرية تفاصيل جديدة في واقعة قتل مهندس مريض نفسي، لزوجته

العربية.نت - وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ 11 بعد قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن محافظة القليوبية المصرية، تفاصيل جديدة في واقعة قتل مهندس مريض نفسي لزوجته، وألقى نفسه من الدور الـ12 من العقار محل إقامتهما في مدينة بدر قسم أول شبرا الخيمة.

كما كشفت التحريات أن المتهم مهندس عاطل عن العمل، ويبلغ من العمر 37 عامًا، وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من مرض نفسي والإدمان، وأن لديهما 3 أطفال.

وأشارت التحريات إلى أنه بعد سؤال شقيق الزوجة في تحقيقات الشرطة والنيابة، تبين أنه في وقت سابق جرى حجز زوج شقيقته في إحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان، وأنه مهندس عاطل عن العمل.

كما أظهرت التحريات أن المتهم "ي.م.ل" 37 عامًا، مقيم في مدينة بدر أول شبرا، اعتدى على زوجته "ش.م" 37 عامًا، ربة منزل بالضرب بسلاح أبيض سكين، محدثًا إصابات متفرقة بجسدها، أدى لوفاتها على إثر خلافات زوجية، وألقى بنفسه من مسكنه.

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