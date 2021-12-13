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الهندية هارناز ساندو تتوّج ملكة جمال الكون

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Miss Universe winner Miss India Harnaaz Sandhu poses after being declared winner of the Miss Universe pageant in the Red Sea resort of Eilat, Israel December 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT
ملكة جمال الكون هارناز ساندو

الهندية هارناز ساندو تتوّج ملكة جمال الكون

حلت ملكة جمال باراغواي وصيفة أولى.. بينما حصدت ملكة جمال جنوب إفريقيا المركز الثالث

العربية.نت

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توجت الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في حفل أقيم في مدينة إيلات الإسرائيلية فجر الاثنين.

ملكة جمال الكون هارناز ساندو
ملكة جمال الكون هارناز ساندو

وحلت ملكة جمال باراغواي ناديا فيرارا وصيفة أولى، بينما حصد ملكة جمال جنوب إفريقيا المركز الثالث.

ملكة جمال باراغواي ناديا فيرارا
ملكة جمال باراغواي ناديا فيرارا

وكانت وزارة الرياضة والثقافة والفنون في جنوب إفريقيا حضت ملكة جمال البلاد على عدم الذهاب إلى إيلات، مشيرة إلى "فظائع ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين".

ملكة جمال جنوب إفريقيا
ملكة جمال جنوب إفريقيا
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وجاء النداء انعكاساً لمناشدة جماعات فلسطينية للمتنافسات بأن يتجنبن المشاركة في هذه المناسبة.

وكانت بين المتنافسات الـ80 على التاج ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني.

البحرينية منار نديم دياني
البحرينية منار نديم دياني
ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة
ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة
ملكة جمال الكون هارناز ساندو
ملكة جمال الكون هارناز ساندو
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