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لحظات مروّعة..امرأة وأطفالها أمام الموت دهسا تحت عجلات القطار

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لقطة من الفيديو

لحظات مروّعة..امرأة وأطفالها أمام الموت دهسا تحت عجلات القطار

يظهر الفيديو محاولة سيدة تقود دراجة نارية بصحبة بنتها وطفلها الصغير، عبور قضبان السكة الحديد

العربية.نت - وكالات

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وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لنجاة امرأة وأطفالها من الموت المحقق تحت عجلات قطار في إندونيسيا.

ويظهر الفيديو محاولة سيدة تقود دراجة نارية بصحبة بنتها وطفلها الصغير، عبور قضبان السكة الحديد، في منطقة لوماجانغ بإندونيسيا، ولكن حدث عطل مفاجئ .

وتعطلت الدراجة على القضبان، وحاولت السيدة التقدم بها للأمام ولكن دون جدوى، فقررت سحبها للخلف بمساعدة أطفالها، حسب ما أظهر مقطع الفيديو.

وفشلت المرأة وبنتها في سحب الدراجة من على القضبان، وقررا التخلي عنها، وتمكنوا من الهرب قبل وصول القطار في آخر لحظة.

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