5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع

الزبادي هو طعام الإفطار اللذيذ والمريح والغني بالفوائد الصحية أيضًا. وهو يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يكون له آثار مفيدة على ميكروبيوم الأمعاء ونظام المناعة، وفقا لما نشره موقع Eat This Not That.

ومع بعض الإضافات اللذيذة للزبادي، يمكن أن تتعاظم فوائده الصحية بل يساعد على إنجاح الجهود لإنقاص الوزن بسهولة وسرعة كما يلي:

الزبادي واللوز

على الرغم من أن المكسرات مثل اللوز تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، فإن استخدامها باعتدال مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي يمكن أن يساعد في الواقع في القدرة على إنقاص الوزن.

وفقًا لدراسة، نُشرت في دورية Research in Medical Sciences عام 2014، نجحت مجموعة المشاركات، من بين عدد إجمالي 108 من البالغات البدينات، اللواتي تناولن 50 غراما من اللوز يوميًا كجزء من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في فقد وزن أكبر من أولئك اللواتي لم يتبعن هذا النظام الغذائي.

الزبادي والجوز

يمكن استبدال اللوز بإضافة بعض الجوز إلى الزبادي، لتحقيق نتائج مماثلة، حيث توصلت دراسة، نُشرت عام 2017 في دورية Nutrition Journal، إلى أن المشاركين في الدراسة ممن التزموا بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يتضمن الجوز فقدوا وزنا مماثلا لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية بدون الجوز، لكن ظهرت الفائدة الأكبر في أن من تناولوا الجوز انخفض لديهم إجمالي الكوليسترول الضار، علاوة على انخفاض أكبر في ضغط الدم الانقباضي من المجموعة الضابطة عند علامة الستة أشهر.

الزبادي والشوفان

كشفت دراسة، نُشرت عام 2016 في الدورية العلمية للكلية الأميركية للتغذية، أن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة والذين تناولوا دقيق الشوفان سريع التحضير عانوا من انخفاض الشهية وانخفاض استهلاك السعرات الحرارية وزيادة الشعور بالشبع مقارنة بمجموعة من المشاركين، الذين تناولوا حبوب الشوفان. وعند إضافة دقيق الشوفان إلى الزبادي يمكن تحقيق فوائد صحية متعددة مع مذاق شهي وشعور بالشبع لفترة أطول.

الزبادي وبذور الكتان

للحصول على بعض الألياف الصحية وأوميغا-3 لتعزيز صحة القلب إلى جانب إنقاص بعض الغرامات الزائدة من وزن الجسم، يمكن إضافة مقدار ملعقة طعام من بذور الكتان إلى الزبادي في وجبة الفطور.

توصل تحليل تلوي، أُجري في عام 2017 وتم نشره في مراجعات علمية حول السمنة والذي استعرض نتائج 45 دراسة بحثية مثبتة بالأدلة، أن مكملات بذور الكتان تسهم في فقدان الوزن وانخفاض محيط الخصر.

الزبادي والغريب فروت

يمكن أن يؤدي إضافة القليل من الغريب فروت إلى الزبادي في الصباح إلى فوائد كبيرة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. فوفقًا لدراسة، نُشرت في Journal of Medicinal Food، نجحت مجموعة من البالغين، الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين تناولوا الغريب فروت الطازج أو عصير الغريب فروت على مدار 12 أسبوعًا، في فقد الوزن بوتيرة أكبر وأسرع.