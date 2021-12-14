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شاهد كيف حل برازيليان عداءهما السياسي بمباراة ملاكمة

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شاهد كيف حل برازيليان عداءهما السياسي بمباراة ملاكمة

لندن - العربية.نت 

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منذ زمن، وفي البرازيل غريمان سياسيا، لا يكفان عن تبادل استفزازات ومزاعم واتهامات، اكتظت مواقع التواصل بفيديوهات عنها ينتجها كل طرف، ولكن من دون نتيجة لأي منهما دائما، إلى أن اتفق الاثنان على أفضل حل: المضي صباح الأحد إلى حلبة ملاكمة، اتفقا مع أصحابها على خوض مباراة بالملاكة عليها، من دون جولات وبلا توقف، إلى أن يرفع أحدهما الراية البيضاء ويستسلم، علما أن أيا منهما لم يمارس الملاكمة بحياته، وهكذا كان.

كانت المباراة بين Simão Peixoto رئيس بلدية مدينة "بوربا" البعيدة 150 كيلومترا عن "مناوس" عاصمة ولاية الأمازون في أقصى الشمال البرازيلي، وبين العضو السابق بمجلسها البلدي، وهو Irineu Alves da Silva المعروف بلقب ميريكو، والذي نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وقد وضع قماشة سوداء على قدمه اليمنى تمييزا له على الحلبة عن غريمه البالغ مثله 39 سنة.

ولأن خبر المباراة بين اللدودين الشهيرين، انتشر في المدينة وجيرانها قبل أسبوع من موعدها، فقد بدأت المراهنات مسبقا بين السكان الذين اكتظت بهم قاعة نادٍ رياضي نظم المباراة لقاء أجر معلوم، مع 10% من المراهنات على من يكون الفائز في النزال الذي استمر دقيقتين، وفيه نرى بيشوتو يضع "ميريكو" بلكمة على الأرض، لم تكن قاضية، لأن عضو البلدية السابق عكس الموقف لاحقا، لكن لثوان معدودات فقط، لأن بيشوتو كان المنتصر.

بعدها قال رئيس البلدية، إن الفائز الحقيقي في المباراة هو السلام والوئام، وأن حصة من أصبحا صديقين بعد النزال الذي انتهى بعناق بينهما، ستذهب إلى صندوق بالبلدية يستثمر في الرياضة ويشجعها، وفقا لما قرأته "العربية.نت" في وسائل إعلام محلية، ذكرت أيضا أن بيشوتو الفائز دعا كل من له عداء سياسي مع آخر أن يفعل الشيء نفسه، فينهيه بمباراة في الملاكمة أو غيرها.

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