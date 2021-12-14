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طلب غير لائق يورط مشهوراً أميركياً ويحرج ملكة جمال الكون!

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ملكة جمال الكون
ملكة جمال الكون الممثلة الهندية هارناز ساندو

طلب غير لائق يورط مشهوراً أميركياً ويحرج ملكة جمال الكون!

"طلب منها تقليد أصوات الحيوانات.. فبدأت المواء على المسرح"

دبي - العربية.نت

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تعرض الممثل الكوميدي الأميركي ستيف هارفي لانتقادات كثيرة، بعد توجيهه طلبا اعتبر "غير لائق" لهارناز ساندو، الممثلة الهندية التي توجت مؤخرا بلقب ملكة جمال الكون.

الهندية هارناز ساندو تتوّج ملكة جمال الكون الأخيرة الهندية هارناز ساندو تتوّج ملكة جمال الكون

فبينما كان هارفي يدير المسابقة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ليل الأحد، طالب هارناز بتقليد صوت أحد الحيوانات.

وقال موجها كلامه لملكة جمال الكون عقب تتويجها: "سمعت أنك رائعة في تقليد أصوات بعض الحيوانات، لنسمع أفضل ما تفعلينه".

صوت القطط.. "لم أتوقع ذلك"!

فيما أبدت هارناز دهشتها من السؤال قائلة: "يا إلهي، ستيف، لم أتوقع أن أفعل ذلك على مسرح يراه العالم. عليّ فعل لك ولا خيار لديّ"، قبل أن تطلق بعض المواء مقلدة القطط.

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بما حدث في الحفل، وطالت انتقادات كثيرة الممثل الشهير، معتبرين أن مثل هذه الأسئلة غير ملائمة في مثل هذه المناسبات.

يشار إلى أن ملكة جمال الهند الشابة هارناز ساندو البالغة من العمر 21 عاما، كانت فازت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، متفوقة على 79 متنافسة من أنحاء العالم.

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