طلب غير لائق يورط مشهوراً أميركياً ويحرج ملكة جمال الكون!

تعرض الممثل الكوميدي الأميركي ستيف هارفي لانتقادات كثيرة، بعد توجيهه طلبا اعتبر "غير لائق" لهارناز ساندو، الممثلة الهندية التي توجت مؤخرا بلقب ملكة جمال الكون.

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فبينما كان هارفي يدير المسابقة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ليل الأحد، طالب هارناز بتقليد صوت أحد الحيوانات.

وقال موجها كلامه لملكة جمال الكون عقب تتويجها: "سمعت أنك رائعة في تقليد أصوات بعض الحيوانات، لنسمع أفضل ما تفعلينه".

صوت القطط.. "لم أتوقع ذلك"!

فيما أبدت هارناز دهشتها من السؤال قائلة: "يا إلهي، ستيف، لم أتوقع أن أفعل ذلك على مسرح يراه العالم. عليّ فعل لك ولا خيار لديّ"، قبل أن تطلق بعض المواء مقلدة القطط.

A Prova de Talento da Miss Universo 2021 viralizou na internet. A indiana surpreendeu a todos quando respondeu ao apresentador do concurso Steve Harvey que o seu maior talento é miar.



Antes da apresentação, Harnaaz disse: "Eu amo animais e amo imitar gatos. Preparem-se". pic.twitter.com/4sfGiqwN1r — VarelaNet (@VarelaNet) December 13, 2021

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بما حدث في الحفل، وطالت انتقادات كثيرة الممثل الشهير، معتبرين أن مثل هذه الأسئلة غير ملائمة في مثل هذه المناسبات.

يشار إلى أن ملكة جمال الهند الشابة هارناز ساندو البالغة من العمر 21 عاما، كانت فازت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، متفوقة على 79 متنافسة من أنحاء العالم.