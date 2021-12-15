صدمة في إيطاليا.. ابنة الـ7 سنوات تحضّر الكوكايين لتبيعه أمها

في واقعة صادمة، أفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، بأن فتاة إيطالية تبلغ من العمر سبع سنوات، تصنع جرعات من مادة الكوكايين لتبيعها أمها وجدتها اللتان سُجنتا.

وكشف التحقيق أن الفتاة ترافق أمها في جولة البيع بالسيارة لتلعب دور المراقب، بحسب فرانس برس.

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يشار إلى أنه يمكن أن تكسب الأم والجدة ما يصل إلى 2000 يورو يومياً من خلال هذه العملية.

وقُبض على الاثنتين مع 6 أشخاص خلال حملة نفذتها الشرطة في منطقة روما.

كما تجري محاكمتهما بتهم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، واستغلال القصّر، وفق النيابة العامة.