الملكة إليزابيث تلغي مأدبة غداء مع العائلة قبيل عيد الميلاد

قال مصدر بقصر بكنغهام إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، ألغت مأدبة غداء كانت مقررة مع العائلة قبيل عيد الميلاد.

وقال المصدر: "مأدبة الغداء العائلية قبيل عيد الميلاد لن تقام".

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وأضاف: "القرار احترازي نظرا لأن هناك شعوراً بأن إقامة المأدبة قد تفسد ترتيبات عيد الميلاد بالنسبة لكثيرين".

ويثير الوضع الصحي للملكة التي تحكم منذ قرابة 70 عامًا، القلق منذ أن نصحها أطباؤها في العشرين من أكتوبر بأخذ قسط من الراحة وقد أمضت ليلة في المستشفى لإجراء فحوص "أولية" لم تُحدّد طبيعتها.

وخفّضت مذاك بشكل كبير أنشطتها كما ألغت مشاركتها في مؤتمر الأطراف من أجل المناخ كوب26 الذي عُقد في اسكتلندا. وتعقد معظم لقاءاتها عبر الفيديو.

وتوصي الحكومة البريطانية حاليًا بالعمل عن بُعد، وتمّ إلغاء عدة حفلات بمناسبة عيد الميلاد كانت تقيمها شركات أو منظمات في نهاية العام، ما أثار غضب أصحاب المطاعم.

وأعلنت المملكة المتحدة التي تواجه فورة إصابات بوباء كوفيد-19 نتيجة انتشار المتحور أوميكرون، أمس الأربعاء، تسجيل 78,610 إصابات خلال 24 ساعة، وهي سابقة منذ انتشار الوباء عام 2020، وفقا للأرقام الرسمية.

وفي مواجهة "موجة هائلة" من الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا السريع التفشي، على حد تعبير رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أطلقت الحكومة البريطانية حملة تلقيح معزز على نطاق غير مسبوق بهدف إعطاء جرعة إضافية لجميع البالغين بحلول النهاية ديسمبر.

وحتى الأربعاء، تلقى 45% من السكان جرعة ثالثة فيما حصل 81.5% من السكان فوق 12 عاما على الجرعتين الأوليين.