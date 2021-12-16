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شاهد.. أميركي يدخل "غينيس" لامتلاكه أكبر فم في العالم

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إسحاق جونسون

شاهد.. أميركي يدخل "غينيس" لامتلاكه أكبر فم في العالم

المراهق الأميركي استطاع فتح فمه لـ 10 سنتيمترات

دبي - العربية.نت

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تمكن مراهق أميركي من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر فم في العالم.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية في تقريرها، أن المواطن الأميركي هو مراهق يدعى إسحاق جونسون ويبلغ من العمر 21 عاما.

وأشار التقرير إلى أن المراهق الأميركي استطاع فتح فمه لـ 10 سنتيمترات.

وتعليقا على فوزه باللقب، علق جونسون: "أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر".

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