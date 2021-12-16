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مصرع 5 أطفال أستراليين قذفتهم الرياح من ارتفاع 10 أمتار

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أستراليا
من موقع الحادث

مصرع 5 أطفال أستراليين قذفتهم الرياح من ارتفاع 10 أمتار

وصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "لا يمكن تصوره"

سيدني-أسوشيتد برس 

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قُتل 5 أطفال بينما يمر 4 آخرون بحالة خطيرة بعد سقوطهم من لعبة "قلعة تقافز" قابلة للنفخ، ارتفعت 10 أمتار في الهواء بفعل هبوب الرياح في مدرسة بولاية تسمانيا الأسترالية الخميس. وكانت المدرسة تقيم حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وقالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحافيين: "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز. يبدو أنهم سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار".

ووصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "لا يمكن تصوره"، وقال: "أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف، وسوف يقف ويدعم بعضه بعضا".

وصرح دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا، بأن الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في الصف السادس، أي في سن العاشرة أو الحادية عشرة. وأكدت الشرطة لاحقا وفاة طفل آخر في المستشفى.

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ونُقل 5 أطفال إلى المستشفى من بينهم أربعة في حالة حرجة. أضاف هاين أن التحقيق جار في الحادث.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة البث الأسترالية، أفراد الشرطة وهم يواسون بعضهم بعضا، بينما كان المسعفون يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا.

وصل أولياء الأمور إلى بوابة المدرسة لاصطحاب أبنائهم بينما نقلت المروحيات المصابين إلى المستشفيات.

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