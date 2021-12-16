9 قتلى بينهم 6 أميركيين بتحطم طائرة في الدومينيكان

لقي 9 أشخاص، بينهم 6 أميركيين، مصرعهم فجر الخميس في تحطّم طائرة ركّاب بعيد إقلاعها من سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، متّجهة إلى ولاية فلوريدا الأميركية، بحسب ما أعلنت السلطات وشركة هيليدوسا المالكة للطائرة.

وقالت الشركة في بيان إنّه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أنّ إحدى طائراتها تعرّضت لحادث مأسوي في مطار لاس أميركاس (مطار سانتو دومينغو) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".

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بدوره، قال الجنرال إيمانويل سوفرون تامايو، مدير لجنة التحقيق بحوادث الطيران، لوكالة "فرانس برس" إنّ الطائرة وهي من طراز "غالفستريم IV" كانت تقلّ طاقماً من 3 أفراد هم طياران ومضيفة، و6 ركاب.

وأضاف أنّ "الركاب الستّة جميعهم من أميركا الشمالية".

ونشر صحافيون قائمة الرحلة وقد أظهرت هذه الوثيقة أنّ في عداد الضحايا طفلين عمرهما 4 سنوات و13 عاماً.

ووفقاً لهذه الوثيقة، فإنّ الطائرة أقلعت متّجهة إلى أورلاندو في حين قالت الشركة في بيانها إنّ طائرتها كانت متّجهة إلى ميامي.

من جهته، قال المطار في بيان إنّ الطائرة "أقلعت في الساعة 17:09 (21:09 غرينتش) من مطار لا إيزابيلا الدولي (شمال غربي سانتو دومينغ) وتعرّضت للحادث قرابة الساعة 17:25 بعدما كانت قد أبلغت عن حالة طارئة وحاولت الهبوط في مطار لا أميركاس (جنوب شرقي العاصمة)".

وأضاف البيان أنّ "الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها قضوا" عند سقوطها على الأرض وتحطّمها.

وتحطّمت الطائرة قبل وصولها إلى مدرّج المطار لكن مع ذلك فقد استدعى الحادث إغلاق المطار طوال ساعتين تقريباً، وفقاً للبيان.

وأفادت وسائل إعلام أنّ المنتج الموسيقي البورتوريكي خوسيه أنخيل هيرنانديز (38 عاماً) الملقّب "فلو لا مووي" وزوجته هما في عداد الضحايا.