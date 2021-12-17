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اليابان.. مصرع 27 شخصاً في حريق بمبنى في أوساكا

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من موقع المبنى المحترق
من موقع المبنى المحترق

اليابان.. مصرع 27 شخصاً في حريق بمبنى في أوساكا

الطابق الرابع يضمّ عيادة تقدّم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة

العربية.نت، فرانس برس

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لقي 27 شخصاً مصرعهم في حريق اندلع صباح الجمعة في مبنى بمدينة أوساكا في غرب اليابان، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء.

صورة للمبنى المحترق في أوزاكا
صورة للمبنى المحترق في أوزاكا

وأظهرت مشاهد بثّتها شبكة التلفزيون العمومية "إن إتش كي" وقنوات تلفزة أخرى عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلّف من ثمانية طوابق والواقع في أحد الأحياء التجارية بوسط المدينة.

وإثر إخماد النيران بدا الطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيّق متفحّماً وقد تحطّمت نوافذه.

عمال الإطفاء داخل المبنى
عمال الإطفاء داخل المبنى

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الطابق الرابع يضمّ عيادة تقدّم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.

وصرّح مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا لوكالة "فرانس برس" بأنّ 28 شخصاً أصيبوا في الحريق "بينهم 27 في حالة توقّف قلبي-تنفسي"، المصطلح الطبي المستخدم في اليابان لوصف شخص فارق الحياة لكنّ وفاته لم يؤكّدها بعد طبيب.

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وأضاف المسؤول أنّ الحريق اندلع في الساعة 10:18 (01:18 غرينتش) في الطابق الرابع من المبنى وأخمدته فرق الإطفاء بعد نصف ساعة.

ولم يتّضح في الحال سبب الكارثة.

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